Amargosa comemora 128 anos de emancipação com inauguração de obras

O município de Amargosa, que celebrou 128 anos de emancipação, nesta quarta-feira (19), recebeu o governador Rui Costa para a inauguração da ligação entre a BA-026 e a BA-046. Com quase seis quilômetros, a via requalificada faz a travessia urbana entre as duas rodovias baianas. Cerca de 175 mil habitantes de Amargosa, Santo Antônio de Jesus, Milagres e Mutuípe serão beneficiados com a intervenção, que reuniu recursos da ordem de R$ 2,3 milhões.

"A sensação é de dever cumprido por conseguir inaugurar obras como essas, mesmo no momento de crise que o Brasil atravessa. Vamos seguir assim, levando mais infraestrutura e desenvolvimento para as cidades, garantindo que a Bahia seja exceção à regra nacional", afirmou o governador.

Na zona rural de Amargosa, cinco sistemas de abastecimento foram entregues. São dois simplificados, nos distritos de Itachama e Corrente, orçados em R$ 350 mil; e outros três sistemas integrados, construídos nas localidades de Alto Seco, Alto Seco I e Assapeixe, no valor de R$ 220 mil. No município, Rui Costa também assinou ordem de serviço para a construção de uma rede de distribuição de dez mil metros de extensão, com 106 ligações domiciliares, e investimento de R$ 335 mil. Serão beneficiados 318 moradores dos distritos de Baitinga e Palmeiras.

Escola reformada - A Educação também integrou a agenda do governador em Amargosa. Ele entregou, oficialmente, a reforma do Colégio Estadual Pedro Calmon. As obras são resultado de um investimento de R$ 1 milhão, que garantiu intervenções em todas as áreas da unidade escolar. "Nós estamos melhorando a infraestrutura escolar para isso refletir na melhoria da aprendizagem. Estamos garantindo que as escolas tenham espaços para formação profissional e funcionamento em tempo integral, com quadras, campo society, laboratórios e bibliotecas", disse Rui, que ainda visitou o Colégio Estadual Santa Bernadete e o Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) do Vale do Jiquiriçá.

Além disso, o governo baiano inaugurou, em parceria com a prefeitura, a pavimentação em paralelepípedo com assentamento de meio-fio e execução de passeios de vias do Conjunto Habitacional MCMV Cidade Jardim. Mais R$ 295 mil em recursos estaduais foram aplicados.

