Amargosa comemora 127 anos de emancipação política

Os 127 anos de emancipação política de Amargosa foi comemorada em sessão solene, na Câmara de Vereadores, na terça-feira (19). A mesa de abertura contou com a presença do prefeito Júlio Pinheiro; a procuradora-chefe do Ministério Público da Bahia, Edilene Lousado; o major Alex Rêgo; e os 13 vereadores, entre outras autoridades. Os trabalhos foram conduzidos pelo presidente da casa legislativa de Amargosa, o vereador Marcos Paulo Andrade Sampaio.

Durante a cerimônia, o Coral Vozes da Terra, formado por alunos do Colégio Estadual Almeida Sampaio, fez uma apresentação e a professora Noélia Passos recitou uma poesia destacando os encantos e belezas da Cidade Jardim, como é conhecida Amargosa. Além disso, o cantor Del Feliz recebeu o título de cidadão amargosense.

A procuradora-chefe do Ministério Público do Estado da Bahia, Edilene Lousado, relembrou momentos marcantes da sua história na cidade de Amargosa e de pessoas que colaboraram com a sua formação, a exemplo da ex-prefeita Iraci Silva. “De todos os títulos que já conquistei na vida, o que mais me honra é o de cidadã amargosense”.

O presidente da câmara, Marcos Sampaio, reiterou a importância do trabalho em equipe, como reflexo de uma gestão eficiente. “Agradeço a todos os funcionários e prestadores de serviços da instituição que se dedicaram ao máximo para que tudo ocorresse da melhor maneira possível”, disse, repetindo o seu lema: “Lembrar o passado, viver o presente e planejar o futuro”.

