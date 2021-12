Amargosa bate recorde na geração de novos empregos

Foram criados 215 novos empregos em Amargosa entre os meses de janeiro e dezembro de 2017, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho, divulgados, nesta sexta-feira (26). O registro de recorde na geração de novos postos de trabalho levou o município a ocupar o 25º lugar entre as cidades baianas que mais geraram vagas de trabalho no ano passado. Em 2016, foi registrado um recorde negativo nesse indicador, com a perda de 555 postos de trabalho. Em 2015, Amargosa também encerrou o ano com o saldo negativo: 195 empregos perdidos.

O prefeito Júlio Pinheiro comemorou e reafirmou o compromisso em seguir ampliando as vagas de trabalho em Amargosa. “Já esperávamos bons resultados por conta de todo o trabalho realizado neste primeiro ano de governo. Essa é uma vitória importante, pois é de conhecimento de todos a difícil situação financeira dos municípios baianos e também a necessidade da população por mais empregos. Tenho muito a agradecer ao governador Rui Costa pela parceria e empenho para garantir investimentos como o frigorífico e a fábrica de calçados da Ferracini, os quais foram muito importantes para conquistar esse recorde”.

