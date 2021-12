Amargosa assina acordo com Instituto Butantan para adquirir vacinas contra Covid

A prefeitura de Amargosa, no Recôncavo baiano, anunciou a assinatura de um acordo de compra de pouco mais de 12 mil doses da Coronavac com o Instituto Butantan, ligado ao governo de São Paulo. O imunizante foi desenvolvido pelo laboratório chinês Sinovac.

Segundo a administração municipal, as primeiras doses poderão chegar à cidade em janeiro. Em entrevista à TV Bahia, o prefeito Júlio Pinheiro disse que iniciou os contatos com o Butantan, que produz a vacina no Brasil, após decisão recente do ministro Ricardo Lewandowki, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na última quinta-feira, 17, Lewandowski autorizou que estados e municípios importem e distribuam qualquer imunizante contra a Covid-19 registrado nas principais agências reguladoras internacionais, caso a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não autorize o uso em até 72 horas após o recebimento do pedido.

"Nós formalizamos o interesse a partir de um ofício e prontamente o Butantan nos respondeu encaminhando um memorando de entendimento entre as partes, para o acordo de intenção de aquisição dessas vacinas. Segundo esse memorando, o Butantan prevê a entrega de uma quantidade inicial no mês de janeiro, uma outra quantidade em fevereiro e uma parte maior dessa vacina até o mês de maio, para que a gente possa fazer o nosso esquema de imunização da população", declarou.

O gestor também comentou o plano municipal de imunização. "A nossa ideia é fazer um plano para vacinar inicialmente as pessoas acima de 60 anos, os profissionais de saúde, que são aqueles que estão mais expostos à infecção do vírus, e também as pessoas que tenham doenças graves, ou seja, é o público mais vulnerável e mais susceptível ao agravamento da doença, caso ocorra a infecção pelo coronavírus”, disse.

Conforme o último boletim municipal, foram registrados até então, na cidade, 14 óbitos decorrentes da Covid-19 e 658 pessoas recuperadas. Há 41 casos ativos.

Entre as medidas adotadas pela prefeitura, os funcionários públicos municipais receberam os salários de dezembro em três datas diferentes, a depender do grupo, com o objetivo de não causar aglomerações nas agências bancárias da cidade.

O prefeito também afirmou que será reforçado o esquema de fiscalização e segurança para evitar festas, como prevê o decreto do governo do Estado e também um decreto municipal. "A gente tem tido muitos casos nos últimos dias, mas felizmente nenhum agravando. Estamos com duas pessoas internadas, fazendo uso de oxigênio, mas sem necessidade de entubação. Temos cinco ventiladores mecânicos, mas felizmente não está sendo necessário", disse.

