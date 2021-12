Água com mau cheiro invade ruas da cidade de Itaquara

Uma enxurrada com mau cheiro invadiu as ruas do município de Itaquara, na região do Vale do Jiquiriçá, na noite desta quarta-feira, 3. O moradores teriam ouvido o barulho de enxurrada na rua por volta das 23h.

Algumas famílias tiveram prejuízos após terem as residências inundadas. A população local suspeita que um rompimento na estação de tratamento de esgoto da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) da cidade vizinha Jaguaquara tenha provocado a situação, segundo o Blog Marcos Frahm.

A Embasa informou à reportagem do Portal A TARDE que o alagamento não foi causado a partir da estação de tratamento de esgoto da empresa. A inundação teria sido provocada por uma tromba d’água, fenômeno que ocorreu em Jaguaquara e afetou a cidade ao lado, Itaquara.

Em entrevista à rádio local, o prefeito da cidade de Jaguaquara, Juliano Martinelli, informou que visitou a estação e que tudo estava funcionando normalmente.

"Todos foram pegos desprevenidos, ninguém esperava uma tromba d'água. As pessoas achavam ser o motivo do vazamento [estação de tratamento da Embasa], mas na verdade não foi", declarou Juliano.

