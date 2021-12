Agricultores podem ter desconto de até 95% em dívida com o Banco do Nordeste

Agricultores de Amargosa que possuem dívidas contraídas durante os anos 2006 e 2011 com o Banco do Nordeste podem ter desconto de até 95% do valor total da dívida. Para isso, devem se dirigir até a Prefeitura Municipal entre os dias 27 e 28 de dezembro, das 8h às 12h e das 14h às 17h, ou no dia 29 de dezembro, até o meio dia, para realizar a assinatura do Termo de Adesão que garante o desconto. A iniciativa acontece no âmbito da parceria realizada entre a Prefeitura de Amargosa e o Banco do Nordeste, com o intuito de tornar os produtores rurais do município aptos para renegociarem suas dívidas e acessarem novos créditos.

Mais informações poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, através do telefone (75) 98124-3051.

