Agricultores familiares de Mirantes serão beneficiados com o Programa Bahia Produtiva

Os agricultores familiares de Mirante foram beneficiados com ações de apoio e incentivo, por meio do Programa Bahia Produtiva, cujo convênio, no valor de R$ 363 mil, foi assinado nesta quarta-feira (28), pelo governador Rui Costa. “Na maioria dos municípios baianos, boa parte da população trabalha na Agricultura Familiar. São quase três milhões de pequenos agricultores com as famílias que sobrevivem dessa atividade. Se o agricultor produzir mais e melhor, ele ganha mais dinheiro e gasta mais na cidade, fortalecendo o comércio. Por isso que estamos trabalhando para apoiar o segmento”, disse o gestor estadual.

Os documentos vinculados ao Bahia Produtiva vão beneficiar, de forma direta, 41 famílias. Na visita a Mirante, Rui Costa entregou certificados do Cadastro Ambiental Rural (CAR), que serão destinados a 1.098 pequenos produtores, e anunciou a construção de uma praça na Avenida Manoel Messias Lima, através da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (CONDER), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDUR), com um recurso estimado de R$ 360 mil.

Ainda na oportunidade, o governador entregou 8.500 mudas frutíferas e essências florestais e uma retroescavadeira no valor R$ 179,5 mil, bem como participou das inaugurações de uma quadra coberta no Colégio Francisco de Castro Alves e de uma Farmácia Básica e uma retroescavadeira ao município, no valor R$ 179,5 mil.

