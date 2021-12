Agricultores da Chapada Diamantina são mobilizados para o Edital Alianças Produtivas Territoriais

Representantes de cooperativas da Chapada Diamantina se reuniram nesta quinta-feira (22), no município de Mucugê, com o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), Wilson Dias. O encontro teve como objetivo articular a mobilização de agricultores familiares para se inscreverem no Edital Alianças Produtivas Territoriais (010/2018), do projeto Bahia Produtiva e, assim, tenham acesso aos investimentos que serão realizados pelo Governo do Estado.

O dirigente da CAR destacou que a equipe está percorrendo toda a Bahia para conversar com cooperativas que tenham potencial para participar do edital, cujo valor é de R$ 60 milhões. "Estamos na reta final das inscrições. Acreditamos no potencial das cooperativas baianas e estamos visitando vários municípios para conversar e tirar todas as dúvidas sobre como os projetos devem ser apresentados. Existem regras e um sistema eletrônico transparente, mas é importante que as cooperativas estejam preparadas", disse Wilson.

O Alianças Produtivas Territoriais é o primeiro edital na Bahia de apoio às cooperativas da Agricultura Familiar e tem como foco a relação comercial dessas cooperativas e empresas privadas, incentivando a inclusão no mercado e as oportunidades de negócio.

O assessor do Bahia Produtiva, Ivan Leite, explicou alguns pontos do edital e destacou que o edital tem a sensibilidade para entender as diferentes realidades e demandas: "Não queremos que as cooperativas agreguem quantidade de parcerias e sim qualidade. Queremos consistência do acordo comercial e ter certeza que esses vão gerar oportunidades de comercialização".

Inscrição

As inscrições poderão ser feitas eletronicamente até o dia 4 de maio, mediante preenchimento do formulário no sistema disponível no site da CAR , onde podem ser encontradas todas as informações sobre os editais. Uma das exigências do edital é fazer o Cadastro das Agroindústrias da Agricultura Familiar (CAAF), cujo serviço é oferecido gratuitamente pelos Agentes Territoriais do Bahia Produtiva espalhados por toda a Bahia. Na Chapada Diamantina, os agentes territoriais podem ser encontrados do Escritório Territorial da CAR, na Rua Manoel Teixeira Leite, n°230, Centro, Seabra. Telefones: (75) 3331-1069/1233.

