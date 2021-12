Agricultor denuncia sacrifício de bezerros pela Adab; órgão diz que documentação era falsa

Um produtor rural da região de Brumado, a 369 km de Salvador, afirma que o sacrifício de 79 bezerros em um frigorífico da Agência de Desenvolvimento Agropecuário da Bahia (Adab), na segunda-feira, 6, foi uma retaliação por ter criticado o órgão pela apreensão de outros animais na última quinta-feira, 1º. O diretor geral da Adab, Maurício Bacelar, explicou que os animais estavam com documentação falsa.

Luciélio Santos, que seria dono dos animais, afirma que tinha a documentação. “Comprei os bezerros na cidade de Urandi, paguei os bezerros e fui embora. Quando cheguei em casa, mandei os caminhões trazer e ele [o vendendo] disse que não tinha guia dos bezerros. Aí eu fui e, como tinha um amigo me devendo a guia, tirei e mandei pra ele”, explicou.

"No dia seguinte ele tirou a guia de 70 dos 79 bezerros. Quando os bezerros chegaram, ficaram presos pela Adab - Quando entrei eu vi as bezerras e filmei, sem maldade, mandei para o meu filho e ele pegou e jogou nas redes sociais. Quando ele soube disso ele matou todos, não deixou eles darem comida aos meus bezerros”, diz.

>> Eduardo Salles critica ADAB pelo abate de 105 animais em Brumado; veja vídeo

A documentação citada por Luciélio é a Guia de Trânsito Animal (GTA), que permite aos serviços de defesa agropecuária acompanharem a movimentação de animais, evitando assim a introdução de doenças que possam pôr em risco a população ou causar prejuízos aos produtores.

Os animais eram avaliados em cerca de R$ 200 mil. Maurício dá outra versão da história. Ele salienta que a guia dos 70 animais era falsa, outros 9 não estavam nem com o documento. “Os animais foram apreendidos e os fiscal desconfiou da GTA, então mandamos pesquisar a origem do gado. E a legislação manda que os animais que estejam transitando sem documentos sanitários, devem ser encaminhados ao sacrifício”, explicou o diretor do órgão.

Bacelar explica que os animais sem identificação oferecem um risco para as mais de 10 milhões de cabeças de gado da Bahia. “Quando apreendemos não sabemos a idade, se esses animais são vacinados, ou se passaram por algum exame. Então eles podem trazer alguma doença para o gado baiano. nosso papel é de prevenção, de proteger esse patrimônio que é de toda Bahia”, contou.

Além do Boletim de Ocorrência que foi aberto na delegacia de Brumado, o diretor afirmou que será feita uma apuração para apurar se a falsificação do GTA conta com envolvimento de servidores da Adab.

