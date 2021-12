Aeroporto Glauber Rocha aumenta em 76% a movimentação de passageiros

O Aeroporto Glauber Rocha, em Vitória da Conquista, inaugurado há cerca de um mês, apresenta um aumento de, aproximadamente, 76% na movimentação total de passageiros em comparação ao antigo Aeroporto Pedro Otacílio de Figueiredo, desativado depois de 50 anos de funcionamento. O número é referente à quantidade de usuários que embarcaram e desembarcaram no equipamento aeroviário do Sudoeste baiano durante o primeiro mês de operação, entre 25 de julho e 25 de agosto de 2019 em relação ao ano passado. Os dados são da Assessoria de Comunicação do Governo do Estado.

No período analisado em 2018, o número total de usuários que passaram pelo Pedro Otacílio foi de 18.422. O início da operação do novo aeroporto de Vitória da Conquista, com a disponibilidade de aeronaves de grande porte, permitiu o aumento na quantidade de pessoas que utilizam o local para chegar a seu destino. Neste ano, foram 32.551 pessoas que usaram o equipamento aeroviário.

Outro número que apresentou crescimento com o início das atividades do Glauber Rocha foi o de pousos e decolagens. Entre 25 de julho e 25 de agosto do ano passado foi registrado um total de 421 voos no Pedro Otacílio. Em 2019, no novo aeroporto, a quantidade aumentou para 450 no mesmo período. Atualmente, o local recebe aviões vindos de Salvador, Guarulhos, Confins e Viracopos.

O secretário estadual de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, destaca que o crescimento do setor aeroviário, já percebido em Vitória da Conquista, deve ser ampliado para outras regiões. “Em Guanambi, por exemplo, foi concluída a recuperação do aeroporto com objetivo de iniciar a operação com voos regulares. Em breve, devem ser publicados os avisos de licitação para a construção dos equipamentos aeroviários de Bom Jesus da Lapa e Senhor do Bonfim. Em Barreiras, a ampliação do aeroporto tem a previsão de ser iniciada até o final deste ano”, pontuou o gestor.

