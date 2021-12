Aeroporto de Porto Seguro terá voos extras durante as férias de julho

Até 5 de agosto, estima-se que 128 mil turistas desembarcarão em Porto Seguro, via aeroporto. Diante do contexto, 535 voos extras irão se somar aos cerca de 320 que já operam normalmente no equipamento. O Aeroporto de Porto Seguro vai receber aeronaves comerciais vindas de Aracaju, Belo Horizonte, Brasília, Campina Grande, Campinas, Campo Grande, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Maringá, Palmas, Petrolina, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, São José do Rio Preto, São Luiz, São Paulo, Teresina, Uberlândia, Vitória e Buenos Aires.

Porto Seguro tem o maior aeroporto regional baiano e o terceiro maior da região Nordeste em número de passageiros, com uma média de 146 mil por mês entre embarques e desembarques. Atualmente, a concessionária administradora está fazendo a adequação e qualificação do sistema de balizamento noturno do equipamento. Os serviços darão mais conforto e segurança aos pilotos e passageiros.

