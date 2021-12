Adolescente de 15 anos morre por complicações do Coronavírus em Guanambi

O adolescente Gustavo Santos, 15 anos, morreu em virtude de complicações provocadas pela Covid-19, na última sexta-feira (26), em Guanambi. Ele cursava o 9° ano B na Escola Municipal Professora Enedina Costa de Macedo, no município do Sudoeste baiano.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que o garoto era portador de doença renal crônica e foi admitido no dia 20/2, no Hospital Santa Casa, em Montes Claros, em Minas Gerais, onde seria submetido a um transplante renal. No dia 4 de março, apresentou problemas respiratórios e teve material coletado para exame RT/PCR, tendo confirmação para Covid-19.

O paciente foi levado em estado grave para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em uso de ventilação mecânica, mas não resistiu às complicações da doença.

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado no último domingo (28), Guanambi tem 5.135 casos, com 214 pacientes ainda ativos com a Covid-19. No município, 45 pessoas já morreram em decorrência do vírus e 36 ainda estão hospitalizados. (Informações do Achei Sudoeste).

adblock ativo