ADAB exige sanitização de açougues de Brumado e Livramento

A Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) está exigindo a sanitização dos açougues populares nas regiões de Brumado e Livramento de Nossa Senhora, no Sudoeste baiano.

O fiscal agropecuário da ADAB, Clemente Fernandes, disse que a ação visa garantir um ambiente salubre nesses locais, principalmente em tempos de pandemia.

“Isso está ligado à Vigilância Sanitária Municipal. Não impede, porém, que a gente se envolva para que o trabalho seja feito da melhor forma possível. É trabalho de saúde humana e tem que ser feito”, pontuou, considerando que as vigilâncias municipais precisam despertar para a comercialização irregular de carne. (Com informações do Achei Sudoeste).

