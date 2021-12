ADAB esclarece abate de mais de 100 bezerros em frigorífico de Brumado

O diretor geral da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), Maurício Bacelar, veio a público explicar o abate de 105 bezerros em um frigorífico de Brumado, após apreensão dos animais, na região de Tanhaçu, na semana passada. Ele disse que o gado foi sacrificado por uma “questão sanitária”, já que os animais estavam circulando dentro do Estado sem nota fiscal.

O fato gerou crítica do deputado Eduardo Salles e indignação de produtores rurais, que informaram que vão acionar o Ministério Público Estadual ( veja aqui ).

Maurício Bacelar esclareceu que, na última terça-feira (29), um fazendeiro se dirigiu ao escritório da ADAB, em Santo Antônio de Jesus, onde emitiu uma Guia de Trânsito Animal (GTA), que autorizava a transferência de 105 bezerros de sua propriedade em Castro Alves, município localizado no Recôncavo Baiano, para uma fazenda em Jaborandi, no extremo oeste baiano.

Ainda conforme o diretor-geral da ADAB, no outro dia, o mesmo fazendeiro voltou ao escritório com uma autorização falsa, simulando uma compra de gado para a fazenda em Jaborandi. O gado foi apreendido por fiscais da ADAB. (Com informações do Achei Sudoeste).

