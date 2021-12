Abaíra recebe o Saúde sem Fronteiras Rastreamento do Câncer de Mama

O Saúde sem Fronteiras Rastreamento do Câncer de Mama chega nesta segunda-feira (26), no município de Abaíra. A unidade móvel do programa da Secretaria da Saúde do Estado (SESAB) ficará estacionada até o dia 1º/12, na Avenida Moreira, ao lado do PSF, para atender mulheres de 50 a 69 anos, em exames de mamografia.O atendimento começa às 7h e prossegue até às 18h.

Para serem atendidas, as pacientes mulheres devem levar um documento de identidade, o Cartão SUS e um comprovante de endereço do município. De acordo com a diretoria de Projetos Estratégicos da Secretaria da SESAB, em Abaíra, 798 mulheres estão dentro da faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde como a mais propensa ao aparecimento do câncer de mama.

Sendo um programa de acesso da mulher às ações de atendimento, diagnóstico e tratamento do câncer de mama, os tratamentos cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico para as que obtiverem diagnóstico positivo serão realizados em unidades de alta complexidade em Oncologia.

adblock ativo