46ª CIPM intensifica policiamento com a Operação Fogueira em Livramento de Nossa Senhora

A 46ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) irá intensificar as ações de policiamento ostensivo nos nove municípios de sua área de atuação com a Operação Fogueira. entre os quais está Livramento de Nossa Senhora, no Sudoeste baiano

A operação foi iniciada iniciou no último dia 12 e seguirá até 30 de junho, com o objetivo de manter a tranquilidade e a ordem pública, bem como fazer fazer valer o cumprimento dos Decretos Estaduais de prevenção à Covid-19.

O policiamento será intensificado através de rondas e ações presenciais nas localidades rurais e urbanas. Segundo o comando, os policiais militares da 46ª CIPM irão trabalhar para que a população continue sendo protegida de ações delituosas e contra a infecção pelo Coronavírus.

