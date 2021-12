Zona rural de Campo Formoso ganhará nova escola

Com investimento de R$ 2,3 milhões, o distrito de Lage dos Negros, na zona rural do município de Campo Formoso, no centro-norte da Bahia, ganhará uma nova escola. A ordem de serviço para a construção da nova unidade escolar foi assinada pelo governador Rui Costa durante a visita ao município, no sábado (2).

“Hoje, estamos anunciando a construção de um novo colégio da rede estadual, que vai contar com quadra coberta, refeitórios, salas de aula, estrutura de administração, secretaria, internet banda larga e novas ofertas de ensino”, afirmou Rui.

Infraestrutura

Ruas dos distritos de São Tomé, Brejão da Caatinga, Tiquara e da sede municipal serão requalificadas e submetidas a melhorias na pavimentação e passeio. As obras estão orçadas em mais de R$ 1,7 milhão. Para a agricultura familiar, principal fonte de renda de quem vive na região, seis cooperativas e associações de produtores agrícolas passaram a integrar o Programa Pró-Semiárido, por meio da assinatura de convênios, com investimentos de R$ 1,2 milhão.

