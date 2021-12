Vida centenária de uma “menina” irrequieta

Sem o auxílio de óculos, a senhora Carmelita Dias dos Santos perpassa a linha no pequeno orifício da agulha com a facilidade de um piscar de olhos. No comando da sua máquina de costura, mantém dentro da rotina diária a sua atividade preferida: emendar coloridos retalhos em simétricos formatos geométricos, que se transformam em colchas artesanais pelas suas mãos habilidosas. A descrição soaria trivial se a dona da disposição física e lucidez impressionantes não estivesse no alto dos seus 101 anos, completados neste 3 de dezembro de 2017. Com uma saúde de ferro, “tia Lita”, como é chamada pelos familiares e amigos, protagoniza uma história de vida que ganha contornos ainda mais incríveis a cada descoberta de suas proezas diárias.

Na Fazenda Riacho Fundo, no município baiano de Tapiramutá, onde mora atualmente, dona Lita não admite vida sedentária. Cria animais domésticos, cozinha no fogão a lenha “uma galinha caipira de sabor sem igual e faz um pirão gostoso, acompanhado de carne frita”, como falam os versos do cordel Tia Lita: cem anos de amor, escrito pelo sobrinho Maurílio Araújo, advogado aposentado, na ocasião do seu centenário. E ela não para por aí. Anda pelo mato firmemente, apoiada apenas em um galho seco de árvore; cuida da horta; pesca; cata mangalô (espécie de feijão); joga tranca todas as noites e come de tudo: de verduras e hortaliças a mocotó e rabada. O único medicamento que toma, revela, é um “comprimidinho” para melhorar a circulação das pernas e aliviar as varizes.

O segredo da longevidade saudável da centenária senhora, acredita Maurílio, que mora com ela, está na serenidade do seu estado de espírito e na maneira de encarar a vida com otimismo, crença e simplicidade, sem ligar para coisas banais. “Tenho fé e sou feliz com o que Deus me deu”. Felicidade, para dona Lita, se encontra mesmo “nas horinhas de descuido”, quando, por exemplo, vai ao quintal no raiar do dia e se depara com um esplêndido nascer do sol. Mas ganhar de presente de aniversário um ateliê de costura, construído pelo sobrinho, no ambiente doméstico, já é uma “bem-aventurança”. “É uma felicidade grande. Agora, vou levar tudo pra lá. Vai ser uma beleza ter um canto para fazer minhas colchas e deixar a casa livre da bagunça dos meus retalhos que sempre espalho pela sala”, comemora a risos largos.

Colcha de retalho

As colchas de retalho que confecciona são costumeiramente doadas a parentes ou vendidas a alguém de fora que se encante com o seu artesanato. Foi por conta da costura, inclusive, que dona Lita conquistou o coração da vizinha Edivânia Santos Marques. “Tenho um amor grande por ela, é como se fosse a minha mãe. Admiro muito a vitalidade e a generosidade dela. Foi ela quem me ensinou a fazer colchas de retalho e, hoje, tenho uma renda graças à venda desse trabalho. Ela teve muita paciência para me ensinar, porque eu me achava sem jeito para a costura. E me treinou primeiro costurando jornal na máquina, até que, um dia, ela me disse: agora, você já está costurando na linha reta, já pode pegar o tecido. Ela foi uma grande professora”, relata Edivânia.

A filha da vizinha, Erlania Santos Pereira, uma garota de 12 anos, também é encantada por “tia Lita”. Certo dia, para um trabalho escolar, a estudante não hesitou em escolhê-la para uma entrevista informal sobre a sua trajetória e pontos de vista sobre o mundo atual. “Ela disse que os jovens hoje se vestem com pouca roupa, mas que não se importa, porque o tempo é outro. Ela é uma pessoa muito legal e o jeito de viver dela e as costuras que faz me impressionam”, diz a adolescente.

Luz de vela

Ao longo de uma vida inteira acostumada à pacata vida na roça, sem acesso às tecnologias ou outros aparatos modernos, Dona Lita não gosta de assistir TV e muito menos lida com o mundo virtual. Já se diz satisfeita com o fato de, hoje, morar em um lugar com água encanada e luz elétrica. “A vida melhorou muito. Antigamente, a gente vivia com luz de vela e não tinha água na torneira”, compara. Mesmo tendo vivido uma infância simples na Fazenda Cajazeira, no município de Mundo Novo, na época, em meio a 12 irmãos (todos já falecidos), teve acesso à Educação Fundamental, o antigo Curso Primário. “Ela estudava em um povoado, onde as famílias mandavam seus filhos para aprender o 'bê a bá' com uma professora contratada. Ela sempre foi muito inteligente e astuta”, conta Maurílio, que brinca dizendo que a tia é “moça velha”, como assim é chamada no interior a mulher que nunca se casou e nem teve filhos.

Trabalhadeira, dona Lita já era uma sexagenária, recorda o sobrinho, quando ainda labutava na Agricultura e na Pecuária. “Ao completar 95 anos, propus que deixasse de cozinhar. Ela disse que não, que não largaria o fogão”. Seja feita a vontade de Dona Lita, que segue a sua trajetória de luta e coragem, se sentindo “feliz da vida” pela dádiva de comemorar mais um ano de uma vida longa, com direito a bolo confeitado e outras guloseimas. “Gostei de você e já está convidada para a minha festa de aniversário. Vai ser muito boa, venha! Você sabe onde é que fica Riacho Fundo?”, fez o convite para a repórter que a entrevistava, dias antes, para este perfil. “Tia Lita” é mesmo um ser carismático vinda a este mundo, certamente, para provar que “há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia”.

