Vereadores analisam projeto de lei que altera código tributário de Morro do Chapéu

A Comissão de Finanças, Contas e Orçamento da Câmara Municipal de Morro do Chapéu se reuniu para analisar o projeto de lei que altera algumas normas de arrecadação de impostos no município. Segundo o diretor da Data Tax, consultoria responsável pela elaboração de parte das alterações do Código Tributário, Sérgio Miranda, todos os municípios do Brasil terão que atualizar os seus Códigos Tributários, por força da Lei Complementar Federal nº 157/2016, que muda regras de tributação do Imposto Sobre Serviços (ISS). “As alterações do código tributário são necessárias para adequar a realidade tributária do município à nova diretriz nacional e a não atualização pode configurar renúncia de receita por parte do Poder Executivo”, explica.

Durante a reunião, realizada na quarta-feira (8), os vereadores manifestaram preocupação em relação aos valores de atualização da tabela de tributos e a classificação por faixa de renda e atividade desenvolvida. Foram esclarecidas dúvidas com relação a Taxa de Iluminação Pública para o produtor rural, Taxa de Fiscalização e Alvará de Funcionamento. A base de cálculo da Tabela de Receita elaborada pelo setor de tributos do município deverá ser revisada.

Nesta primeira discussão foram encaminhadas Emendas de Bancada (Modificativas, Aditivas e de Supressão), que serão incorporadas ao projeto. Uma das indicações de emenda é a retirada da cobrança da taxa de iluminação pública para o pequeno produtor rural e a necessidade de revisar os valores definidos pela tabela, adequando-os à realidade local. O projeto continua no âmbito da Comissão de Finanças e não deve ser apreciado em plenário até a elaboração de parecer e ajustes na redação da lei.

