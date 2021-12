Utinga e Ruy Barbosa recebem Saúde sem Fronteiras

O Saúde sem Fronteiras Rastreamento do Câncer de Mama atende à população de Utinga e Ruy Barbosa, até os dias 17 e 18 de dezembro, respectivamente. O projeto, promovido pela Secretaria da Saúde do Estado (SESAB), utiliza unidades móveis para a realização de mamografia, exame responsável por detectar precocemente casos de câncer de mama.

Em Ruy Barbosa, a unidade móvel está estacionada na Praça Santa Teresa, no centro da cidade. No município, 2.100 mulheres, na faixa de 50 a 69 anos, poderão realizar seus exames até o dia 18 de dezembro. Em Utinga, o atendimento prossegue até o dia 17 de dezembro e atenderá 1.128 mulheres, na unidade móvel posicionada na Praça Antônio Muniz, na Casa da Cultura Otacílio Novaes, no centro.

De acordo com a SESAB, o Saúde sem Fronteiras é uma ferramenta de acesso da mulher às ações de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer e tem como diferencial o acompanhamento das mulheres com mamografias inconclusivas, com a oferta de exames complementares para o diagnóstico e o encaminhamento ao tratamento, visando à integralidade do atendimento. Para as mulheres com diagnóstico positivo, o tratamento cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico será realizado em unidades de alta complexidade em Oncologia.

