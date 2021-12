UTI do Hospital de Campanha de Feira de Santana opera com 100% de sua ocupação

Os leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Campanha de Feira de Santana estão 100% ocupados há mais de três semanas, segundo o diretor da unidade, Francisco Mota. O gestor afirma que, nos próximos dias, há a possiblidade de operação de mais cinco leitos, já em construção, elevando de 18 para 23 leitos de UTIs em atendimento a pacientes com Covid-19.

Segundo o gestor hospitalar, nos últimos dias, cerca de oito pessoas não puderam ser internadas no setor. "Nós já estamos com 100% de capacidade há mais de três semanas. A gente não está conseguindo atender a rede. O que acontece muito é que, quando uma pessoa é liberada do leito clínico, o leito de UTI é logo ocupado", disse Francisco Mota.

O diretor também afirmou que já há uma preocupação com a possível falta de medicamentos necessários. "Nós ainda temos aqui relaxante muscular, sedativos, anticoagulantes, mas já estamos tendo dificuldade para comprar. Isso é um problema nacional", disse, completando que somente em abril a situação deverá melhorar, com queda nas taxas de ocupação. "Isso se houver recuo no número de casos de novo Coronavírus no município", frisou.

