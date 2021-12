UEFS prorroga inscrições para vestibular 2018.1

Estão prorrogadas para até às 18h do próximo dia 16/11, as inscrições destinadas ao Vestibular 2018.1 da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), sendo que o prazo relativo ao pagamento da taxa é 17. Serão oferecidas 921 vagas e 25 opções de cursos.

Segundo informou a Coordenação de Seleção e Admissão (CSA) da UEFS, as provas serão aplicadas nos dias 4 e 5 de fevereiro de 2018. Das vagas, 50% são reservadas para alunos egressos de escolas da rede pública (destas 80% para os que se autodeclaram afrodescendentes) e 50 vagas para membros de comunidades indígenas ou quilombolas. As inscrições estão sendo realizadas, exclusivamente, pela internet, por meio do Portal da Uefs, na área ‘Serviços’, opção ‘Prosel/Vestibular’. Outra alternativa é acessar diretamente a home page da Coordenação de Seleção e Admissão da UEFS. https://csa.uefs.br/.

