Turismo Étnico-afro é incentivado na Chapada Diamantina

A Secretaria do Turismo do Estado (SETUR) reúne, nestas terça e quarta-feira ( 6 e 7), 14 comunidades quilombolas para discutir o Turismo Étnico-afro, no Centro de Artes e Esportes Unificados, no município de Jacobina. O encontro tem como objetivo fomentar a criação de novos roteiros turísticos que proporcionem geração de emprego e renda na Chapada Diamantina. Desse modo, estão sendo apresentados na reunião novos atrativos do circuito Chapada Norte e iniciativas desenvolvidas a partir do seminário.

Um exemplo de êxito turístico em quilombos da Chapada Diamantina é o roteiro criado pelo Quilombo de Coqueiros, localizado em Mirangaba. A visita à comunidade inclui a vivência em tarefas do dia a dia, como a Agricultura Familiar; partilha de histórias e tradições, além de caminhadas por trilhas até a Cachoeira do Gelo. Outra comunidade que também já está aberta para acolher turistas é o Quilombo Erê, de Jacobina, onde é possível participar de rodas de capoeira, oficinas de dança afro e conhecer aspectos históricos da comunidade.

O público participa de oficina de produção associada ao turismo – inserção de produtos locais na cadeia do turismo, promovendo o fornecimento de insumos a hotéis, pousadas, bares, restaurantes e lojas de souvenir.

As atividades serão retomadas nos dias 10 de abril, com discussões sobre empreendedorismo étnico e etnodesenvolvimento, e 17 de maio, sobre educação patrimonial. Ao todo, 12 municípios, dentre eles, Miguel Calmon, Mirangaba e Pindobaçu, participam dos eventos realizados em parceria com a Prefeitura de Jacobina.

