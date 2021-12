Turismo do chocolate é tema de feira e festival em Ipiaú

A 6ª Agrocacau e o 4º Festival de Chocolate do Território Médio Rio das Contas prosseguem até domingo, no município de Ipiaú. Os eventos têm como objetivo desenvolver a cadeia produtiva do cacau e a ampliação da visibilidade do chocolate de origem produzido na região. Estão expondo seus produtos mais de dez empresas chocolateiras. A programação conjunta inclui palestras, debates, cursos, rodada de negócios e shows.

Na abertura dos eventos, na sexta-feira (3), o secretário estadual do Turismo, Fausto Franco, destacou a importância da associação entre o agronegócio e o ecoturismo. “Este segmento já ocupa lugar de destaque no cenário turístico baiano, motivando a presença do turista em busca de contato cada vez maior com a natureza. Fortalece a economia a gera empregos. O turismo rural avança em razão do interesse crescente pela interação com a natureza a partir da convivência do dia a dia das propriedades, pela atividade agropecuária produtiva, assim como por riquezas culturais existentes, como o patrimônio arquitetônico rural, as histórias regionais e os saberes próprios da realidade local”.

A Agrocacau e o Festival de Chocolate do Território Médio Rio das Contas são organizados pela Associação dos Produtores de Cacau e Chocolate do Território Médio Rio de Contas (APROC), pela Prefeitura Municipal de Ipiaú, pelo Sindicato Rural de Ipiaú e pelo Território Médio Rio das Contas (TMRC).

