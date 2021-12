Três pessoas são presas por fraude de carro e roubo; espingarda artesanal é apreendida

Em um intervalo de apenas 7 horas deste feriado de 12 de outubro, três pessoas foram presas na região Norte da Bahia por roubo, fraude de carro e por carregar uma espingarda artesal.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a primeira ocorrência foi registrada às 10h, durante abordagem a um veículo Fiat/Pálio, com placas de Salvador. O caso ocorreu no Km 120 da BR 407, em Senhor do Bonfim.

Ao realizar as consultas nos sistemas informatizados da PRF e dos órgãos da justiça, foi constatado que havia um mandado contra o motorista, pela prática de crime de roubo qualificado. O motorista, um homem de 39 anos, foi preso e encaminhado à polícia.

Arma de fogo

O segundo flagrante aconteceu por volta das 11h, na altura do quilômetro 195, trecho do município de Ponto Novo. Tudo começou quando os policiais patrulhavam a rodovia e resolveram abordar os ocupantes de uma motocicleta Honda/Cg 125 para uma fiscalização detalhada.

Com o ‘carona’ foi encontrada uma espingarda artesanal, pólvora, chumbo e mais 200 espoletas. Questionado pela PRF, o homem de 34 anos informou que estava indo pescar e costuma levar o armamento para sua defesa pessoal. Ele foi preso e o material foi apreendido.

Fraude veicular

Já no final da tarde, por volta das 17h45, policiais rodoviários federais apreenderam um veículo de carga adulterado quando realizavam fiscalização, em frente a Unidade Operacional Policial (UOP), localizada no Km 117 da BR 407, trecho do município de Senhor do Bonfim.

Ao verificarem o semirreboque, os policiais perceberam que suas características eram diferentes das apresentadas nos documentos do condutor. O veículo também era, possivelmente, clonado.

O motorista de 38 anos foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil local.

adblock ativo