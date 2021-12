Três adolescentes são apreendidos na cidade de Feira de Santana

Na manhã desta quarta-feira, 16, três adolescentes foram apreendidos por suspeitas de diferentes crimes, durante ação deflagrada pela Delegacia do Adolescente Infrator (DAI) nos bairros de Calumbi, Campo Limpo e Goerge Américo, em Feira de Santana, no Centro-Norte baiano.

Dois dos adolescentes, ambos de 16 anos, já haviam sido flagrados com drogas. Um destes foi encontrado em outubro de 2020, com porções que totalizaram 1,5 quilo de cocaína e maconha, preparadas para venda. Já o terceiro garoto, de 17 anos, foi apreendido por ato infracional análogo a roubo, ocorrido em março do ano passado.

Segundo informações da Polícia Civil, os mandados de apreensão foram solicitados à Vara da Infância e da Juventude, depois de procedimentos instaurados na unidade. Os três garotos foram encaminhados à Comunidade de Atendimento Socioeducativo (Case) da cidade e outras diligências devem ser feitas para coibir as ações.

