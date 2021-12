Tremor de terra é registrado em Jaguarari, no centro-norte da Bahia

​Um tremor de terra com magnitude de 1,7 foi registrado na cidade de Jaguarari, centro-norte da Bahia, na madrugada de segunda-feira ,22, de acordo com o Laboratório Sismológico (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Segundo o LabSis, não há informações de moradores da região que tenham escutado ou sentido o tremor de terra, que aconteceu as 1h53, de acordo com informações do G1.

Ainda segundo o laboratório, o último abalo registrado no estado ocorreu no sábado, 20, no município de Itagibá, sudoeste da Bahia, com magnitude preliminar de 2,2, e foi registrado por estações sismográficas operadas pelo Laboratório.

O Laboratório informou também que segue monitorando e divulgando toda atividade sísmica da região Nordeste do país, em tempo real.

Na última quinta-feira, 18, na cidade de Jacobina, dois tremores de terra foram registrados pelo LabSis.

