Trecho recuperado da BA-220 é inaugurado em Campo Formoso

Um trecho de oito quilômetros da BA-220, que liga Campo Formoso ao distrito de Poços, beneficiando 72 mil habitantes, foi inaugurado, nesta sexta-feira (25), pelo governador Rui Costa. A intervenção foi executada pela Secretaria de Infraestrutura de Transporte, Energia e Comunicação do Estado (SEINFRA), com o uso da técnica do Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e investimento de R$ 3 milhões. Pelo local, circulam cerca de 120 veículos diariamente. Também foram assinados convênios e ordens de serviço que beneficiam moradores da sede e de diversos povoados.

"Hoje são mais de R$ 22 milhões de investimentos, entre aqueles já realizados e outros em andamento. Também anunciamos novos investimentos nas áreas de cultura, educação, infraestrutura e saneamento para melhorar a vida do povo de Campo Formoso", destacou Rui Costa, durante a visita ao município.

O titular da SEINFRA, Marcus Cavalcanti, ressaltou que trata-se de uma rodovia importante, que escoa a produção mineral da região. “Por conta disso, colocamos um pavimento que suporta esse tráfego intenso dessas carretas e faremos constante fiscalização, a fim de evitar que esses transportadores passem com cargas acima do peso permitido".

Outras entregas

A obra de pavimentação na sede e nos distritos de São Tomé Brejão da Caatinga e Tiquara, com recursos de cerca de R$ 2 milhões, também foi entregue pelo governador à população. São quase sete mil metros quadrados de pavimentação, 1,5 mil metros quadrados de passeios (calçadas) e 1,2 metros de meio-fio, todos dotados de rampas de acessibilidade e sinalização. A visita ao município incluiu, ainda, a entrega de duas motocicletas para a 54ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), para reforçar o policiamento da região. Outra inauguração nesta sexta foi a de sistemas simplificados de abastecimento de água nas localidades de Curralinho, Barrocas, Fazenda Nova, Rego do Adão e Mocambo, que beneficiam 462 moradores, com um investimento total de R$ 720 mil.

Na oportunidade, também foi assinada ordem de serviço para o início das obras de ampliação do sistema de abastecimento de água da sede municipal. De acordo com Rui Costa, a intervenção vai levar água tratada para 32 mil moradores e está orçada em R$ 4 milhões. Ainda em Campo Formoso, a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado (SDR) foi autorizada a celebrar três convênios do projeto Bahia Produtiva, no valor aproximado de R$ 900 mil. Os documentos asseguram consultoria e implantação de quintais produtivos e agroecológicos que auxiliam associações de pequenos produtores quilombolas.

