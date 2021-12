Trecho recuperado da BA-084 é entregue à população de Irará e Água Fria

O trecho de 17,5 quilômetros da BA-084 recuperado foi entregue, nesta quinta-feira (7), pelo governador Rui Costa, em visita a Irará e Água Fria, municípios que são ligados pela rodovia. A obra na BA-084 contou com um investimento de R$ 4,6 milhões e beneficia sete sedes municipais da região de Feira de Santana. As cidades visitadas também receberam sistemas integrados de água.

O governador ressaltou que a recuperação de estradas garante mais segurança e qualidade de vida para a população, bem como o desenvolvimento local e regional. “Além da estrada, hoje entregamos obras de abastecimento de água para as duas cidades e ações nas áreas da Agricultura Familiar e da Educação”.

As obras que requalificam e recuperam das rodovias, complementou o secretário estadual de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, refletem na redução de acidentes e ajudam a movimentar a economia. “Quando as estradas não estão em boas condições, as cidades ficam comercialmente isoladas. A pavimentação desse trecho da BA-084, por exemplo, beneficia e facilita o acesso de pessoas de outros locais para os centros comerciais dos municípios dessa região”, pontuou.

Outras ações

Rui Costa também entregou 119 Títulos de Terra do Projeto Bahia mais Forte Terra Legal, beneficiando 12 municípios do Território Portal do Sertão: Água Fria, Antônio Cardoso, Conceição da Feira, Coração de Maria, Feira de Santana, Ipecaetá, Irará, Santa Bárbara, Santanópolis, Santo Estevão, Tanquinho e Teodoro Sampaio. Ainda em Água Fria, o governador entregou o sistema de abastecimento, que irá beneficiar cerca de 1.463 habitantes das localidades de Jacaré, Jacaré Um, Jacaré Dois, Jacaré Três, Lagoa Vermelha, Chapada, Chapada um, Chapada Dois, Pau Ferro, Pau Ferro um, Santa Terezinha, Santa Terezinha Um e Topo Um. O governador anunciou, também, o convênio do Projeto Bahia Produtiva (Edital Alianças Produtivas Territoriais) com a Cooperativa de Jovens Produtores Rurais da Agricultura Familiar e o reinício de execução de obras na Praça da Barra, que será realizada através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDUR).

Dois tratores também foram entregues para associações de produtores rurais de Água Fria e de Livramento. Cada trator, que custou cerca de R$ 100 mil, vem acompanhado de uma grade hidráulica com 24 discos de 18 polegadas, um arado reversível, uma carreta agrícola com capacidade mínima de quatro toneladas, caçamba de madeira, lubrificador, compressor de ar; macaco hidráulico com capacidade de duas toneladas, um jogo de chaves e um guincho hidráulico com capacidade mínima de levante de 800 quilos.

Já em Irará, o sistema de água inaugurado irá beneficiar 682 habitantes da localidade de Juazeiro. Além disso, o município recebeu motocicletas para a Companhia Independente de Polícia Militar. O governador também autorizou a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) a celebrar dois convênios no âmbito do Projeto Bahia Produtiva (Edital Socioambientais Quilombolas) com produtores da cidade. Ainda durante a sua visita à região, Rui Costa informou que está sendo executada uma adutora que interliga Ouriçangas a Irará. “A obra deverá ficar pronta no mês de março. São 13 quilômetros de adutoras para reforçar o abastecimento. Eu vou fazer uma parceria com os prefeitos da região para ampliar todos os sistemas de abastecimento de água”, disse.

