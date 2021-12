Trecho pavimentado da rodovia BA-503 em Pedrão é entregue à população

A obra de recuperação de parte da rodovia BA-503, no trecho que vai do entroncamento da BR-101 até a sede do município de Pedrão, foi entregue à população pelo governador Rui Costa, na segunda (18). Com um investimento R$ 6,2 milhões na pavimentação de 14,8 quilômetros da via, o serviço beneficiará 51 mil habitantes, principalmente pequenos produtores e comerciantes, distribuídos entre os municípios de Pedrão, Aramari, Ouriçangas, Coração de Maria e Teodoro Sampaio. Na ocasião, também foi realizada a entrega simbólica do sistema de abastecimento implantado na localidade Fazenda Burin, beneficiando 228 moradores, para o qual foram investidos R$ 98 mil, e, na área da Agricultura Familiar, foi assinado convênio do Bahia Produtiva no valor total de R$ 574 mil.

“É mais uma estrada pavimentada entregue para dar mais segurança e qualidade de vida à população. O que me move para continuar nesse ritmo de trabalho à frente do governo é a minha gratidão ao povo da Bahia, que reconhece todas as ações que são realizadas para o desenvolvimento e fortalecimento do nosso Estado”, declarou Rui Costa. Durante o evento, o governador assumiu o compromisso de concluir a obra de uma creche iniciada pelo município, mas que está parada. “Temos que valorizar os recursos públicos. Por isso, vamos ajudar a terminar essa obra que é fundamental para garantir a inclusão e o cuidado com as nossas crianças”, pontuou.

Ainda no município de Pedrão, o governador Rui Costa entregou a restauração do Colégio Estadual João Benevides Nogueira, para onde foram aplicados R$ 690 mil na manutenção civil e elétrica. A quadra esportiva da instituição foi totalmente reformada. Além disso, dois ônibus escolares, com capacidade para transportar 44 alunos cada, também foram entregues ao município, com um investimento de R$ 453 mil. Também fez parte do pacote de entregas uma quadra poliesportiva coberta, instalado no bairro Alto Cruzeiro, em um investimento de R$ 509 mil. Na Segurança Pública de Pedrão, o governador afirmou que foram injetados R$ 384 mil para a reforma do Complexo Policial Coronel Bião, unidade abriga a Delegacia Territorial e o Pelotão da Polícia Militar.

