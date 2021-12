Trecho de estrada pavimentado em Mirangaba é entregue à população

Um trecho recuperado de 13 quilômetros da estrada que liga o município de Mirangaba e o distrito de Taquarendi foi inaugurado, nesta sexta-feira (22), pelo governador Rui Costa. A obra, realizada pela Secretaria de Infraestrutura do Estado (SEINFRA), que contou com um investimento de R$ 3,8 milhões, consistiu na pavimentação em tratamento superficial simples com capa selante, beneficiando 134 mil pessoas que transitam pelo local, habitantes de Mirangaba, Jacobina, Várzea Nova e Ourolândia.

"Fico feliz em realizar esta entrega, porque este tipo de obra vai além da segurança e do conforto na locomoção diária. A pavimentação de rodovias representa mais dignidade ao povo e melhora no processo de escoamento agrícola e, portanto, o incremento da economia local”, afirmou o governador. O secretário de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, completou: "Esta obra de hoje é mais um passo em direção à meta do governo de alcançar quatro mil quilômetros de estradas feitas e recuperadas, nesta segunda gestão. Na primeira, conseguimos bater os cinco mil quilômetros que tínhamos como meta e, no ritmo que estamos, vamos conseguir superar este novo desafio também".

Ainda na visita a Mirangaba, o governador assinou ordem de serviço para o início imediato das obras de um sistema simplificado que levará o líquido tratado e dessanilizado para as casas de 440 moradores das localidades de Barrocão de Cima e de Pedra Vermelha. A intervenção, de acordo com Rui Costa, será feita pela Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (CERB), órgão da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), e contará com recursos da ordem de R$ 360 mil, nos dois sistemas. Segundo ele, serão implantados 350 metros de redes de distribuição e 2.817 metros de adução e instalados seis reservatórios e dois bebedouros para dessedentação animal.

Também em Mirangaba, o governador autorizou a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado (SDR) a celebrar convênio do Bahia Produtiva, no valor de R$ 60 mil. A ação, que beneficia associações quilombolas, alcança 21 famílias residentes do município de Santana.

