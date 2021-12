Trecho de estrada pavimentado em América Dourada é inaugurado

Um trecho de 12 quilômetros da BA-799, que liga o distrito de Soares ao entroncamento com a BA-052, no município de América Dourada, foi recuperado e entregue à população nesta sexta-feira (8), pelo governador Rui Costa. A obra de pavimentação contou com um investimento de R$ 4,8 milhões e beneficia mais três municípios da região: João Dourado, Lapão e Irecê. Em visita à região, Rui costa ressaltou que o governo do Estado está investindo na recuperação das estradas, cumprindo as ações que foram propostas na área da infraestrutura. “Este é o meu jeito de fazer política. Olhar no olho, falar a verdade e trabalhar. Dizer que vou fazer o que eu sei que terei condições de assumir e entregar à população”.

O governador revelou que a próxima prioridade nas estradas da região de Irecê será a recuperação da rodovia que vai de Ibititaia até Barra do Mendes. “Já pedi que a Secretaria de Infraestrutura agilize o processo para podermos autorizar mais essa obra aqui na região. O trecho é de 60 quilômetros e receberá pavimentação e todo o tratamento para que seja recuperado”, disse.

Ainda nesta sexta-feira, o governador autorizou a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) a firmar convênios do Bahia Produtiva (Edital Socioambientais Quilombolas) com agricultores da região. A medida irá beneficiar 46 famílias da Associação Comunitária dos Produtores Rurais Remanescentes de Quilombo de Queimada de Benedito e da Associação dos Pequenos Produtores Rurais Remanescentes de Quilombos de Lajedão Dos Mateus. O Bahia Produtiva é uma ação do governo do Estado voltada para financiar projetos de inclusão produtiva e acesso ao mercado, socioambientais, de abastecimento de água e esgotamento sanitário, de interesse das comunidades mais pobres da Bahia nos 27 Territórios de Identidade do Estado.

