Trabalhadores rurais comemoram iniciativas para o desenvolvimento da Agricultura Familiar

Agricultores familiares do município de Santa Terezinha receberam 32 kits apícolas e equipamentos para o beneficiamento do mel, visando o desenvolvimento da apicultura no município; 4.500 mudas de abacaxi, cacau, Pau Brasil e Ipê Roxo para o incremento da sua renda e a recomposição de áreas e matas ciliares; e 100 mil mudas de palma forrageira, para garantir a segurança alimentar do rebanho em municípios do Semiárido baiano. A ação foi realizada no domingo (16) pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR).

As iniciativas são executadas pela Superintendência da Agricultura Familiar (SUAF/SDR), em parceria com a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR/SDR), Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural (BAHIATER/SDR) e a Prefeitura de Santa Terezinha. O superintendente da SUAF, Admilson da Rocha, destacou que, além das entregas, foi um dia de formação e de festa para mais de 300 agricultores de Santa Terezinha: “As entregas promovem o fortalecimento de sistemas produtivos que envolvem a criação de animais, garantindo a segurança alimentar do rebanho e a apicultura. Mas a maior entrega é o compromisso do governo estadual, com o fortalecimento das cadeias produtivas, o processo de comercialização da produção da Agricultura Familiar e o desenvolvimento rural em Santa Terezinha e em todo o Estado”.

O superintendente da SUAF reforçou, ainda, a importância da parceria com as prefeituras, por meio de iniciativas como a compra de 30% da alimentação escolar de agricultores familiares, o que, segundo ele, fortalece não só os agricultores, mas também a economia dos municípios.

O prefeito de Santa Terezinha, José Junior, destacou a importância da parceria com o governo do Estado, que está gerando, de acordo com o gestor municipal, desenvolvimento para a agricultura no município não só com as entregas, mas também com as oficinas, que possibilitaram maior conhecimento para os agricultores: “Os agricultores familiares compareceram e, com certeza, essa é uma parceria que tem continuidade e que reforça o desenvolvimento da Agricultura Familiar no nosso município. Estou muito feliz e os agricultores mais felizes ainda e confiantes que o governo do Estado estará sempre presente, junto com o governo municipal, para levar as melhores condições de vida para eles e a transformação da qualidade de vida dos envolvidos na ação”.

