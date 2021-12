Trabalhadoras de Feira de Santana são certificadas pelo Qualifica Bahia

Nesta quarta-feira (18), 60 trabalhadoras de Feira de Santana foram certificadas nos cursos de Corte e Costura e Técnicas de Congelamento. A ação é parte da etapa 2018 do Qualifica Bahia, programa realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (SETRE), visando a formação social e profissional, no Estado da Bahia.

Os cursos foram executados pelo Instituto Baiano de Educação e Cultura (IBEC) e pelo Instituto de Projetos Gerenciamento (INPG). Durante a entrega dos certificados, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS) entregou às empreendedoras equipamentos como fogões industriais, máquinas de costura e kits de cabeleireiro, entre outros.

A coordenadora de Qualificação Profissional da SETRE, Kadine Santos, classificou os cursos “como ferramenta de empoderamento e independência, já que são áreas que, efetivamente, podem gerar trabalho e renda, melhorando a vida delas”.

