TCM multa prefeito de Canarana e pede devolução de mais de R$30 mil

O prefeito do município de Canarana, na Chapada Diamantina, Ezenivaldo Alves Dourado (PL), vai ter que devolver aos cofres municipais, com recursos próprios, R$30.047,57 em juros e multas por atrasos na quitação de obrigações previdenciárias no exercício de 2019. A decisão do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) foi divulgada nesta terça-feira, 13. O prefeito ainda foi multado em R$1,5 mil.

O relator do processo, conselheiro Fernando Vita, determinou a formulação de representação ao Ministério Público Estadual para que seja apurada eventual prática de improbidade administrativa, em razão do dano indevido causado.

A relatoria ressaltou que o pagamento de multa e juros só ocorreu devido a omissão do gestor, que não efetuou adequadamente sua obrigação legal de repassar/recolher as contribuições previdenciárias no prazo e montante exigidos na legislação. Cabe recurso da decisão.

