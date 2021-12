TCM identifica que 179 servidores da prefeitura de Feira de Santana receberam auxílio emergencial

Uma comissão de sindicância será aberta pela prefeitura de Feira de Santana, a 116 km de Salvador, para investigar 179 servidores da prefeitura que receberam o auxílio emergencial de R$ 600 concedido pelo governo federal. A gestão da cidade foi notificada pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).

“Estamos averiguando com todo cuidado, inclusive com cruzamento de dados, se houve alguma ilegalidade, pois até o TCM está tratando como possível recebimento indevido. Mas constatada alguma irregularidade, não passarei a mão pela cabeça de ninguém, pois isso para mim pode caracterizar corrupção”, declarou o prefeito da cidade, Colbert Martins (MDB).

Com base nos documentos enviados pelo TCM, será possível descobrir através do CPF, os funcionários receberam entre uma e quatro parcelas do beneficio concedidos à população afetada por conta da pandemia de Covid-19.

adblock ativo