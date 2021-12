Suspeitos de tráfico são presos com drogas avaliadas em R$729 mil na BA-052

Quatro suspeitos de tráfico de drogas foram presos na tarde desta quinta-feira, 18, no Km 267 da BA-052, próximo ao município de Morro do Chapéu, no Centro-Norte baiano, por equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv). Com eles, foram apreendidos 10 tabletes de cocaína avaliados em R$ 729 mil.

Eles foram capturados ao passarem em um veículo, em uma blitz montada em frente ao posto da unidade policial. Durante a voz de prisão, drogas e outros materiais foram localizados dentro de uma mochila, no porta-malas do carro.

Além das drogas, foram apreendidos três aparelhos celulares e R$ 200, que foram encaminhados, junto com o quarteto, para a Delegacia Territorial (DT) local.

Segundo os policiais, um suspeito já tinha passagens pela polícia. Todos foram autuados por tráfico de drogas e associação ao tráfico e agora, eles seguem a disposição da Justiça.

Dois homens permanecem custodiados na unidade e as mulheres seguiram para a custódia na cidade de Barra do Mendes.

