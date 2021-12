Suspeitos de matar homem em Feira de Santana são presos

Dois suspeitos de matar um homem em Feira de Santana (a 104 km de Salvador), foram presos nesta terça-feira, 15, por policiais da Delegacia de Homicídios do município. Segundo investigações, a vítima e um dos envolvidos na morte vinham se desentendendo.

Anderson dos Santos de Jesus foi morto no dia 2 de junho deste ano. O homicídio ocorreu próximo ao campo de futebol na estrada vicinal da Mantiba. De acordo com a Polícia Civil, Anderson e um dos suspeitos se conheciam há muitos anos, e desde então, vinham fazendo provocações um contra o outro até o dia do crime.

Os homens, que são envolvidos com o tráfico de drogas, realizaram diversos disparos contra Anderson. Ele não resistiu e morreu no local.

Os dois mandados de prisão, que foram cumpridos nas casas dos suspeitos, foram expedidos pela Vara do Júri de Feira de Santana. A dupla foi encaminhada para a DH onde se encontra à disposição da Justiça.

