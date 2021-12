Suspeito de tráfico em Senhor do Bonfim é incluído no Baralho do Crime

A última atualização de 2020 do Baralho do Crime ocorreu nesta quinta-feira, 24, com a inclusão de Wilhans Carvalho, agora identificado na ferramenta da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) como 'Nove de Espadas'.

De acordo com a pasta, o suspeito conhecido como 'Coroa’ ou ‘Zezito' possui mandado de prisão por organização criminosa e tráfico de drogas. Ele atua no município de Senhor do Bonfim (distante a 382 km de Salvador), no centro-norte baiano.

Segundo informações do delegado Leonardo Virgílio Oliveira Monteiro, Zezito também é investigado por suspeita de ser o mandante em, pelo menos, 10 homicídios naquela cidade.

A ferramenta, criada em 2011, tem o objetivo de incentivar a colaboração da população para o trabalho da polícia. Os rostos das 52 cartas do jogo lúdico podem ser consultados no site do Disque Denúncia.

Conforme orienta a SSP-BA, ao reconhecer algum dos integrantes, baianos ou turistas podem entrar em contato por meio dos telefones 3235-0000 (Salvador e RMS) e 181 (interior) ou acessar a plataforma on-line do ‘Denuncie Aqui’ pelo site: disquedenuncia.com. O denunciante não precisa se identificar

