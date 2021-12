Suspeito de tráfico é preso com drogas e dinheiro em Paulo Afonso

Um suspeito de tráfico de drogas foi preso nesta quarta-feira, 1º, na cidade de Paulo Afonso, com 21 tabletes de maconha,13 porções de cocaína, uma balança de precisão, R$ 1,014 mil e três celulares. A prisão foi feita por uma equipe do Serviço de Investigação (SI), da Delegacia Territorial (DT/Paulo Afonso).

O material, que estava na casa do homem, na Vila Corró, foi apreendido pelos agentes. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e está à disposição da Justiça. As drogas seguiram para a perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

