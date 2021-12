Suspeito de homicídio ocorrido em 2011 é preso em Feira de Santana

Foi preso nesta terça-feira, 6, em Feira de Santana, um homem suspeito de participar do assassinato de Josimar Arcanjo dos Santos. De acordo com informações da Polícia Civil, a prisão foi realizada por policiais da Delegacia de Homicídios (DH) do municipio.

O crime foi cometido no bairro Papagaio, em 2011. Segundo a polícia, Josimar foi morto com golpes de facão.

O suspeito seguiu para o sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

