Suspeito de homicídio e tráfico é preso em Feira de Santana

Suspeito de homicídio e tráfico é preso na tarde deste sábado, 27, na cidade de Feira de Santana (a 112km de Salvador).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o suspeito teve passagens durante a adolescência e é investigado por homicídio. Ele foi encontrado através de denúncia anônima, em uma residência no Jardim Acácia.

Segundo a polícia, a abordagem aconteceu sem grandes problemas. Acredita-se que o local era utilizado como ponto de venda de drogas.

Com ele foram encontradas 12 trouxinhas de maconha, um saco com 100 gramas da mesma erva, uma balança, tesoura e R$ 230.

O suspeito foi encaminhado, juntamente com o material encontrado, para a Central de Flagrantes, no Complexo Policial do Sobradinho, em Feira de Santana.

