Suspeito de fazer ameaças de toque de recolher morre em confronto com a polícia em Feira de Santana

Um homem morreu na noite de quinta-feira, 15, em confronto com a Polícia Militar (PM), no bairro Novo Horizonte, em Feira de Santana. De acordo com informações do Acorda Cidade, o confronto aconteceu por volta das 18h, após denúncias relatando que homens estavam praticando vandalismo no bairro, pichando paredes e ameaçando toque de recolher, mandando fechar bares e comércios.

Após as denúncias, os policiais foram até o local informado, quando chegaram foram surpreendidos com disparos de arma de fogo. No revide, um deles, apontado como um dos que estavam à frente da ameaça de toque de recolher, foi atingido. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiu.

Com o suspeito, foram apreendidos um revólver calibre 32 e drogas. Por estar sem documentos pessoais, ele ainda não foi identificado.

