Suspeito de estuprar enteada é preso em Ruy Barbosa; vítima está grávida

Um homem de 43 anos, suspeito de ter estuprado a enteada de 15 anos, obteve a prisão preventiva cumprido na quinta-feira, 10, pelos policiais da Delegacia Territorial (DT) de Ruy Barbosa, Centro-Norte baiano. A vítima está gravida, segundo informações da Polícia Civil.

Conforme investigações, a adolescente, que sofria abusos há aproximadamente dois anos, está com sete meses de gravidez. A garota também era ameaçada e agredida pelo pelo padrasto.

Ele foi localizado no povoado do Amparo, onde morava com a companheira e a vítima. Com isso, o investigado deve ser encaminhado para o sistema prisional. Já a menina esta sendo acompanhada pelos órgãos da rede de assistência às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual.

adblock ativo