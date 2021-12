Servidores da Prefeitura de Feira de Santana ameaçam paralisação após corte de gratificação

Os servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Feira de Santana, contratados através do Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), voltam a denunciar o corte de gratificações pela gestão municipal. Em fevereiro os servidores já reclamaram da mesma situação, além dos atrasos nos pagamentos. Desta vez, caso o pagamento do adicional de jornada excedente não seja reestabelecido, eles paralisaram as atividades a partir da próxima segunda-feira, 5 de abril.

Os profissionais alegam estar atuando na linha de frente de combate ao enfrentamento da Covid-19. “Não paramos nossas atividades em nenhum momento, assim como, também, ainda não fomos vacinados, embora sejamos considerados como serviço essencial. É mais que importante e necessário nossa reivindicação. Afinal, somos dignos de receber nossa gratificação, direito adquirido em contrato. Exigimos solução até amanhã, pois se não houver, iremos fazer paralisação geral na próxima segunda-feira (5)”, diz o trecho de nota enviado à imprensa.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social cortou entre 10% a 15% do que recebe um servidor. O secretário Antônio Carlos Borges Júnior foi procurado, mas não enviou esclarecimentos sobre a queixa dos servidores. (Informações do Blog do Velame).

