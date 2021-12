Serviços turísticos são aprimorados em Campo Formoso

Com objetivo de fortalecer a qualidade dos serviços turísticos oferecidos aos visitantes do município de Campo Formoso, na Chapada Diamantina, reconhecido pelo ecoturismo e comércio de pedras preciosas, profissionais que atuam no setor participam durante esta semana de cursos de qualificação oferecidos pela Secretaria do Turismo do Estado (SETUR).

A qualidade no atendimento ao turista é assunto da aula desta quinta-feira (dia 30). Empatia, controle das emoções, desenvolvimento da comunicação e técnicas de abordagem do visitante estão entre os conteúdos discutidos. As aulas estão sendo realizadas por técnicos da SETUR na sede da secretaria municipal de Desenvolvimento Agrário, Econômico e Turismo.

A abordagem do curso inclui a identificação de produtos regionais e inserção na cadeia do turismo, promovendo o fornecimento de insumos a hotéis, pousadas, bares e restaurantes, bem como lojas de suvenires. Noções conceituais de turismo como demanda turística, núcleos emissor e receptor, sazonalidade e cadeia produtiva foram apresentadas no curso, além de explanação sobre a produção associada ao turismo, considerada importante alternativa para a geração de renda à população dessas áreas.

