Semana Global do Empreendedorismo acontece em Feira de Santana

Temas como empreendedorismo, carreira, comunicação, inovação tecnológica e negócios estão em pauta na Semana Global do Empreendedorismo, realizada em Feira de Santana entre os dias 20 e 26 de novembro. Aberto ao público, o evento tem como objetivo fortalecer a cultura empreendedora, conectando e inspirando os participantes a empreender através da capacitação.

A programação do evento conta com seminários, palestras, oficinas e simpósios, além de uma exposição robótica educacional, workshop de carreira, fórum de comunicação, feirão do jovem empreendedor e startup weekend. O encontro marca, ainda, o lançamento do plano estratégico de desenvolvimento de Feira de Santana - Projeto Feira 2030.

Para ter acesso à programação do evento basta clicar aqui . As inscrições para as capacitações e obter mais informações, o interessado deve acessar o site do programa Feira Empreende (www.feiraempreende.com.br) ou ligar nos telefones (75) 99972-8639 e (75) 3221-2153.

adblock ativo