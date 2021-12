Segunda fase da “Operação Capinagem" prende cinco suspeitos

Voltada a desarticular uma organização criminosa do tráfico de drogas nos municípios baianos de Jacobina, Capim Grosso e Ponto Novo, a segunda fase da “Operação Capinagem” resultou em cinco prisões e no cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão, na manhã desta quarta-feira, 1.

Segundo informações do Ministério Público estadual (MPBA), a organização criminosa baiana está ligada a uma outra facção paulista, sendo a responsável por diversos homicídios no estado. A primeira fase da operação teve início em 15 de agosto de 2019, quando foram cumpridos 19 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão nos municípios de Senhor do Bonfim, Jacobina, Juazeiro, Capim Grosso, Serrolândia e Lauro de Freitas.

Para além da Bahia, a megaoperação também chegou a cumprir mandados nos estados de Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Rio de Janeiro. Nesta quarta foram apreendidos 20 aparelhos celulares, cinco pen drives, dois pés de maconha e substâncias análogas, bem como embalagens para acondicionar as drogas.

Conforme o MPBA, a ação conjunta contou com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigação Criminal (GAECO), das Promotorias de Capim Grosso e Jacobina, da Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência (CSI) do MP. Participaram ainda as polícia Rodoviária Federal (PRF), Militar e Civil.

A Operação Capinagem é realizada por nove grupos do Gaecos do Ministério Público brasileiro contra integrantes de organizações criminosas em todo o país e é articulada pelo Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC).

