Secretaria de Saúde de Feira orienta pessoas que tiveram contato com infectados

A Secretaria de Saúde de Feira de Santana emitiu nota orientando as pessoas que tiveram contato com as mulheres infectadas, após confirmado o segundo caso de coronavírus na Bahia, ambos no município baiano. No comunicado oficial, o órgão municipal solicita "a todas as pessoas que tenham tido contato próximo (a menos de dois metros) e com duração maior que 15 minutos com as pessoas infectadas que apresentem sintomas de febre, dor de garganta, tosse ou desconforto respiratório, entrem em contato com a Secretaria, por meio dos telefones (75) 3612-6613 ou 3612-6639 em horário comercial, ou nos números (75) 98150-3347/ 98170-9460 durante a noite e nos finais de semana”.

A Secretaria de Saúde recomendou, ainda, que os indivíduos que tiveram contato com as pacientes permaneçam em em isolamento domiciliar, aguardando as orientacões das autoridades de Saúde e informou que a Vigilancia Epidemiológica de Feira de Santana encontra–se em regime de plantão, para atender a qualquer momento.

