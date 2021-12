Depois de 18 anos, o município de Santo Estevão volta a ter sede da Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA), localizada na rua Noeme Franco Lima de Almeida, s/n, Centro. A cessão de um imóvel, por parte da administração pública, se deu a partir de um convênio, do qual participaram a prefeitura municipal e a DP. Para a instituição, foram designadas duas defensoras que atuarão na esfera penal e na área cível.

Vinculada à Primeira Defensoria Regional de Feira de Santana, a unidade de Santo Estevão contará com dois defensores públicos e uma equipe de servidores. Com isso, a DPE/BA passa a atuar em 46 comarcas, número que chegou a ser de apenas 22 em 2014, segundo dados do próprio órgão. Além de contemplar a população de Santo Estevão, a nova sede beneficiará os municípios de Antônio Cardoso e Ipecaetá. A Defensoria Pública funcionará de segunda a quinta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h e sexta-feira das 8h às 14h.

Alguns dos serviços que a população de Santo Estevão poderá encontrar na Defensoria são: acordo de alimentos (pensão alimentícia), reconhecimento de paternidade, divórcio, regulamentação de adoção e guarda, retificação de documentação pessoal, habeas corpus, indenizações por danos matérias ou morais, inventário, defesa penal, saúde pública, promoção e defesa dos direitos da mulher, da criança e do adolescente e consumidor, entre outros.

Pode procurar a Defensoria qualquer cidadão que esteja em situação de vulnerabilidade ou que não tenha condições de pagar um advogado particular e as custas judiciais (gastos necessários para o trâmite das ações na Justiça).

Estiveram presentes na inauguração, na quinta-feira (5), o defensor público geral do Estado da Bahia, Rafson Saraiva Ximenes; o prefeito de Santo Estevão, Rogério Costa; representantes do Judiciário e do Ministério Público, vereadores, populares e equipe que atuará na nova sede da Defensoria.

